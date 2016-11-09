В Солнечнодольске планируется строительство кукурузокалибровочного завода

На Ставрополье появится крупный кукурузокалибровочный завод — в Изобильненском районе. Совещание по этому поводу в поселке Солнечнодольске провел первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. В нем также приняли участие заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, а также представители администрации Изобильненского района. Встреча была посвящена реализации инвестиционного проекта по строительству кукурузокалибровочного завода компанией «Петкус» (Германия) на территории поселения, сообщили в пресс-службе регионального аграрного ведомства. Речь шла об определении местоположения участка под будущий объект, который предварительно займет 10-15 гектаров в границах регионального индустриального парка «Солнечнодольск». Любые инвестиции в наш регион всегда оцениваются с позиции соответствия интересам Ставрополья, – подчеркнул министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. «В данном случае мы видим несколько вариантов сотрудничества с германскими партнерами, где самым привлекательным является налаживание совместного производства, – убежден министр. – Предоставляемые регионом преференции – это тоже, своего рода инвестиции, но уже с нашей стороны». По окончании совещания Николай Великдань и Владимир Ситников отправились на площадку тепличного комплекса «Солнечный дар», который является резидентом местного индустриального парка и уже в ближайшем будущем займется производством томатов и огурцов. Ввод первой очереди ожидается в следующем году, а в 2018 -м — второй. Благодаря реализации проекта на 100 гектаров будет создано четыреста рабочих мест. Это будет крупнейший на Ставрополье тепличный комплекс с новейшими инновационными технологиями, в том числе с использованием системы интеллектуального досвечивания для круглогодичного выращивания овощей.

http://www.stapravda.ru/20161109/v_solnechnodolske_planiruetsya_stroitelstvo_kukuruzokalibrovochn_97850.html