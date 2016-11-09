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9 ноября 2016 г.

В поселке Красочном Ипатовского района состязались юные самбисты

В поселке Красочном прошло открытое первенство Ипатовского района по борьбе самбо среди юношей 2001 – 2003 годов рождения. Хорошие результаты показали на нем воспитанники спортивного клуба «Борец» из Солнечнодольска, тренирующиеся под руководством мастера спорта РФ по самбо и дзюдо Тарона Атояна.

Первое место в весовой категории до 72 кг занял Сергей Иманов, второе место в весе свыше 78 кг у Василия Рыжкова, а Руслан Асланидзе стал третьим в весе до 66 кг.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161109/v_poselke_krasochnom_ipatovskogo_rayona_sostyazalis_yunye_sambis_97863.html
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