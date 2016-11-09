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9 ноября 2016 г.

В Невинномысске злостного алиментщика приговорили к обязательным работам

В Невинномысске нерадивый папаша задолжал собственному несовершеннолетнему ребенку солидную сумму по алиментам – 27968 рублей. Даже исполнительный лист, выданный судебными инстанциями, не подвиг должника раскошелиться. Поэтому дело о злостном неплательщике вновь рассмотрел мировой суд Невинномысска.

Как сообщила А. Попова, помощник мирового судьи участка №2, после установления всех обстоятельств дела принято следующее решение: гражданин, экономящий на собственном ребенке, понесет наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/v_nevinnomysske_zlostnogo_alimentschika_prigovorili_k_obyazateln_97821.html
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