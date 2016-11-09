В Невинномысске злостного алиментщика приговорили к обязательным работам
В Невинномысске нерадивый папаша задолжал собственному несовершеннолетнему ребенку солидную сумму по алиментам – 27968 рублей. Даже исполнительный лист, выданный судебными инстанциями, не подвиг должника раскошелиться. Поэтому дело о злостном неплательщике вновь рассмотрел мировой суд Невинномысска.
Как сообщила А. Попова, помощник мирового судьи участка №2, после установления всех обстоятельств дела принято следующее решение: гражданин, экономящий на собственном ребенке, понесет наказание в виде 80 часов обязательных работ.