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9 ноября 2016 г.

В Невинномысске расследуют смерть рабочего в сталеплавительном цехе

В Невинномысске и.о. гендиректора крупного предприятия подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. Взрыв произошел в электросталеплавильном цехе, работник получил термический ожог, от которого вскоре скончался в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161109/v_nevinnomysske_rassleduyut_smert_rabochego_v_staleplavitelnom_t_97855.html
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