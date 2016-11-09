В Невинномысске расследуют смерть рабочего в сталеплавительном цехе

В Невинномысске и.о. гендиректора крупного предприятия подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. Взрыв произошел в электросталеплавильном цехе, работник получил термический ожог, от которого вскоре скончался в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161109/v_nevinnomysske_rassleduyut_smert_rabochego_v_staleplavitelnom_t_97855.html