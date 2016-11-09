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9 ноября 2016 г.

В Буденновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге

В  Буденновске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба управления  Росгвардии  по краю, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на задымление в здании «ТЭС». Подъехав к месту происшествия, сотрудники Росгвардии локализовали возгорание. Благодаря  их оперативному и своевременному реагированию никто не пострадал. 

Позже к сотрудникам  Росгвардии обратились прохожие и указали на двух граждан, которые были замечены выходящими из  задымленного здания.  Предполагаемые участники преступления были задержаны и переданы в полицию. Ими оказались двое местных жителей. Мотивы и причины происшествия устанавливаются.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/v_budennovske_sotrudniki_rosgvardii_zaderzhali_podozrevaemykh_v__97877.html
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