В Буденновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге

В Буденновске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по краю, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на задымление в здании «ТЭС». Подъехав к месту происшествия, сотрудники Росгвардии локализовали возгорание. Благодаря их оперативному и своевременному реагированию никто не пострадал.

Позже к сотрудникам Росгвардии обратились прохожие и указали на двух граждан, которые были замечены выходящими из задымленного здания. Предполагаемые участники преступления были задержаны и переданы в полицию. Ими оказались двое местных жителей. Мотивы и причины происшествия устанавливаются.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161109/v_budennovske_sotrudniki_rosgvardii_zaderzhali_podozrevaemykh_v__97877.html