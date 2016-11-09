В Буденновске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге
В Буденновске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по краю, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на задымление в здании «ТЭС». Подъехав к месту происшествия, сотрудники Росгвардии локализовали возгорание. Благодаря их оперативному и своевременному реагированию никто не пострадал.
Позже к сотрудникам Росгвардии обратились прохожие и указали на двух граждан, которые были замечены выходящими из задымленного здания. Предполагаемые участники преступления были задержаны и переданы в полицию. Ими оказались двое местных жителей. Мотивы и причины происшествия устанавливаются.