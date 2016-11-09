Творческая династия Плетневых представила выставку картин в Ставрополе

В зале Союза художников открылась выставка «Общая тема». По многим причинам экспозиция должна быть интересна поклонникам изящного искусства, но главное: она рассказывает не об отдельно взятом мастере, а целой художественной династии из Невинномысска – семье Плетневых.

Соскучившиеся по реализму и академизму получат здесь настоящее удовольствие.

Расположение картин подчинено логике. Номером первым – и по старшинству, и по известности – выступают, конечно же, полотна основателя талантливой семьи заслуженного художника России Евгения Семеновича, который был мастером лирического пейзажа и прекрасным педагогом, воспитавшим целую плеяду профессиональных художников. Картины Евгения Семеновича притягивают своей сдержанной живописностью.

Любовь к искусству Е.Плетнев передал дочери Татьяне и внучке Ирине – их работы заняли центральную часть экспозиции. Каждая выбрала свое дорогу в искусстве, в то же время, вместе они представляют выразительное продолжение творческой династии. Удивительно, что «яблоки от яблони» не укатились вовсе – Татьяна и Ирина всегда рисовали и всегда жили изобразительным искусством.

Выпускница Ставропольского художественного училища и Московского художественно-промышленного института, больше известного как Строгановка, Татьяна пять лет проработала в артели иконописцев в средней полосе России. Сейчас она — известный в городе и на Северном Кавказе иконописец, член Союза художников РФ. А Ирина Плетнева, член Союза художников России, в своем творчестве следует традициям русской реалистической школы живописи, активно работает в портретном жанре и жанре натюрморта.

На открытии выставки художницы тепло вспоминали о своем первом учителе и близком человеке, отце и дедушке Евгении Плетневе. Татьяна в детстве с большим любопытством наблюдала за тем, как работает отец, частенько бывала в художественной школе на его уроках, потом и сама увлеклась изобразительным искусством. А когда подросла, даже мыслей выбрать другую профессию не возникло.

– Папа был прекрасным художником и прекрасным педагогом, – вспоминала Татьяна. – В последние годы его жизни мы преподавали вместе, поэтому и ученики у нас были общие. Он любил детей, к каждому знал подход, порой даже смывал границы «взрослый-ребенок»: разрешал детям называть его по имени. Отец хотел, чтобы я стала живописцем и воспитывал меня именно в этом ключе. Но живописцем стала моя племянница Ирина. А я занимаюсь иконописью – делом моей жизни.

Ирина с блеском продолжает дело своей семьи не только как художник, но и как педагог: на выставке наряду с ее замечательными картинами представлено творчество членов возглавляемой ею группы «Палитра». Объединение состоит из выпускников вечернего класса художественной школы. Они настолько окунулись в мир изобразительного искусства, что даже по окончанию учебы не смогли расстаться с красками и кистями. Так возник союз талантов. И эта выставка удачно демонстрирует творчество профессиональных художников, и их подопечных – людей увлеченных, преданных изобразительному искусству и стремящихся к профессиональному росту, рассказала Ирина Плетнева:

– Моих учеников уже нельзя назвать любителями, хотя заниматься изобразительным искусством они начинали в качестве хобби. За последние годы они почувствовали в себе силы и работы, которые представлены здесь, подкрепляют мои слова: если у человека есть способности, то они обязательно проявятся.

С особой теплотой Ирина вспоминала о дедушке:

– С детства мечтала стать художником, потому что о существовании других профессий ребенком даже не знала. Да еще и дедушка со мной занимался усердно. Благодаря его влиянию быстро поняла, что больше ничем не хочу заниматься. Поступила в Ставропольское художественное училище, потом училась в Москве. Дедушка всегда говорил: в живописи нужно придерживаться правил, но не бояться выйти за рамки обыденного восприятия. Это понимание сейчас я стараюсь передать своим ученикам. В студенческие годы дедушка стал самым суровым и взыскательным критиком. Я показывала ему все свои работы: если были промахи, он говорит о них жестко. Я плакала, но это не были слезы обиды, скорей — грусть, что не оправдала ожиданий...

На выставке «Общая тема» представлено более 90 живописных, графических, прикладных, иконописных произведений 16 авторов. Многообразие жанров, техник исполнения, тем не оставят равнодушными – искренние, живые, эмоциональные найдут отклик в душе каждого.

http://www.stapravda.ru/20161109/tvorcheskaya_dinastiya_pletnevykh_predstavila_vystavku_kartin_v__97869.html