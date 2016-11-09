Триста саженцев деревьев высадили в селе Кочубеевском

Более трехсот деревьев высадили в Кочубеевском районе в ходе экологической акции. Саженцы клена, липы, рябины, березы появились на улице Ленина районного центра и на территориях образовательных учреждений. Доброе дело стало возможным благодаря сложению усилий администраций района и села Кочубеевского, казаков Кочубеевского станичного казачьего общества, сотрудников центра молодежной поддержки «Пегас», студенчества. Уже весной молодые деревца будут радовать селян свежей зеленью листвы.

Как рассказали в администрации района, особенно рады были появлению новых аллей в детском саду «Березка», сданном в строй не так давно. Когда саженцы превратятся в деревья, они дадут тень прогулочным площадкам и защитят территорию садика от сильных ветров.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/trista_sazhentsev_derevev_vysadili_v_sele_kochubeevskom_97810.html