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9 ноября 2016 г.

Триста саженцев деревьев высадили в селе Кочубеевском

Более трехсот деревьев высадили в Кочубеевском районе в ходе экологической акции

Более трехсот деревьев высадили в Кочубеевском районе в ходе экологической акции. Саженцы клена, липы, рябины, березы появились на улице Ленина районного центра и на территориях образовательных учреждений. Доброе дело стало возможным благодаря сложению усилий администраций района и села Кочубеевского, казаков Кочубеевского станичного казачьего общества, сотрудников центра молодежной поддержки «Пегас», студенчества. Уже весной молодые деревца будут радовать селян свежей зеленью листвы.

Как рассказали в администрации района, особенно рады были появлению новых аллей в детском саду «Березка», сданном в строй не так давно. Когда саженцы превратятся в деревья, они дадут тень прогулочным площадкам и защитят территорию садика от сильных ветров.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161109/trista_sazhentsev_derevev_vysadili_v_sele_kochubeevskom_97810.html
Фотография к статье Триста саженцев деревьев высадили в селе Кочубеевском
Более трехсот деревьев высадили в Кочубеевском районе в ходе экологической акции
Более трехсот деревьев высадили в Кочубеевском районе в ходе экологической акции
Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района
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