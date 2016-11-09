Судебные приставы взыскали 380 тысяч рублей с должников в Пятигорске

Судебные приставы Пятигорска вместе с сотрудниками налоговой службы и представителями местной администрации провели совместный рейд по взысканию долгов с недобросовестных налогоплательщиков. В итоге удалось взыскать 380 тысяч рублей после убедительных мер воздействия: ареста банковских счетов и имущества, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временного ограничения на выезд должника из страны.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161109/sudebnye_pristavy_vzyskali_380_tysyach_rubley_s_dolzhnikov_v_pya_97822.html