Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
9 ноября 2016 г.

Судебные приставы взыскали 380 тысяч рублей с должников в Пятигорске

Судебные приставы Пятигорска вместе с сотрудниками налоговой службы и представителями местной администрации провели совместный рейд по взысканию долгов с недобросовестных налогоплательщиков. В итоге удалось взыскать 380 тысяч рублей после убедительных мер воздействия: ареста банковских счетов и имущества, запрета на прохождение технического осмотра транспортных средств, установления временного ограничения на выезд должника из страны.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161109/sudebnye_pristavy_vzyskali_380_tysyach_rubley_s_dolzhnikov_v_pya_97822.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
С Днем сотрудника ОВД власти Ставрополья поздравили полицейских
Что толкает подростков на преступления и как этого избежать
Ответственность за распашку пастбищ будет ужесточена
Праворную олимпиаду среди школьников провели в Ставрополе
В Невинномысске злостного алиментщика приговорили к обязательным работам
Пятигорск
Музыкальную комедию «Как вернуть мужа» представили в пятигорском Театре оперетты
Судебные приставы взыскали 380 тысяч рублей с должников в Пятигорске
В Пятигорске спасли енота, забравшегося на макушку дерева
Жительница Пятигорска оформила фиктивную регистрацию 10 иностранцев
В 2017 году в Пятигорске на «Машуке» предложили провести экологическую смену

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!