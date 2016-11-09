Студия танца «Максимум» из Ставрополя стала финалистом всероссийского проекта «В движении»

Кубок переехал в Ставрополь / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Ставропольская студия современного танца «Максимум» стала финалистом всероссийского танцевального проекта «В движении».

Площадкой проекта в этом году стал Саратов, где собрались тысячи танцоров из разных уголков России. Участникам предстояло пройти шесть конкурсных этапов на протяжении трех дней. Коллектив Северо-Кавказского федерального университета покорил жюри, судьи отметили ставропольских танцоров как одну из лучших команд России и приняли решение, что помимо дипломов и кубков ребятам достается право принимать конкурс в 2017 году в Ставрополе.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/studiya_tantsa_maksimum_iz_stavropolya_stala_finalistom_vserossi_97830.html