Студия танца «Максимум» из Ставрополя стала финалистом всероссийского проекта «В движении»
Ставропольская студия современного танца «Максимум» стала финалистом всероссийского танцевального проекта «В движении».
Площадкой проекта в этом году стал Саратов, где собрались тысячи танцоров из разных уголков России. Участникам предстояло пройти шесть конкурсных этапов на протяжении трех дней. Коллектив Северо-Кавказского федерального университета покорил жюри, судьи отметили ставропольских танцоров как одну из лучших команд России и приняли решение, что помимо дипломов и кубков ребятам достается право принимать конкурс в 2017 году в Ставрополе.