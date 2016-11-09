Студенты СтГАУ получили знаки отличия ГТО

От значка к медали / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

В спортивно-оздоровительном комплексе Ставропольского государственного аграрного университета состоялось торжественное вручение знаков отличия ГТО. Здесь завершена четвертая внутривузовская сдача нормативов ГТО. Юноши выполняли нормативы в подтягивании на перекладине, поднимали 16-килограммовые гири, прыгали в длину с места, бегали дистанцию в 30 метров, а также упражнялись в наклонах. У девушек гиревой спорт заменен упражнениями на гибкость. По мнению самих студентов, в вузе созданы хорошие условия для занятий спортом и физкультурой, дающие возможность не только укреплять здоровье, но и добиваться высших спортивных достижений.

http://www.stapravda.ru/20161109/studenty_stgau_poluchili_znaki_otlichiya_gto_97831.html