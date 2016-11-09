Ставропольцы в числе победителей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

80 тысяч писем / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

В Москве награждены победители XIV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организованного Почтой России совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, «Учительской газетой» и профсоюзом работников связи. Среди победителей и лауреатов – представители Ставрополья.

Финал конкурса «Лучший урок письма» прошел на площадке ВДНХ, где были объявлены победители в 15 номинациях, среди которых в этом году представлены темы, посвященные дружбе народов, семейным ценностям, русскому языку, Вооруженным силам России, кинематографу.

Всего с октября 2015 года учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений в возрасте от шести лет прислали свыше 80 тысяч работ.

Члены жюри по достоинству оценили качество работ молодых ставропольцев. Так, Амир Каракетов из столицы края занял третье место в номинации «Братских народов союз вековой…», пятигорчанка Юлия Пономарева вошла в число лауреатов в той же номинации. А Виктория Жиренкина из Светлограда и Анастасия Заборская из Пятигорска стали лауреатами конкурса в номинациях «Рецепты счастливой семьи» и «Я выбираю спорт».

По словам генерального директора Почты России Дмитрия Страшнова, сама идея проведения конкурса подсказана богатейшими российскими эпистолярными традициями, которые всегда были связаны с российской почтой. «Лучший урок письма» возрождает культуру письма – порой несправедливо забываемую форму общения, соединяющую людей.

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы ФГУП «Почта России»

http://www.stapravda.ru/20161109/stavropoltsy_v_chisle_pobediteley_vserossiyskogo_konkursa_luchsh_97833.html