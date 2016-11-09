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9 ноября 2016 г.

Ставропольские СОБРовцы выполнили спортивные разряды по альпинизму в КЧР

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Ставропольскому краю приняли участие во Всероссийских квалификационно-нормативных соревнованиях по альпинизму «Золотая осень-2016». Мероприятие было организовано Федерацией альпинизма России Ставропольского края. Руководитель сборов – старший тренер по альпинизму Владимир Енин, сообщила пресс-служба Росгвардии по краю. 

Участниками соревнований предстояло пройти различные маршруты высокогорий Карачаево-Черкесской Республики.  Самая высокая точка горной местности составила более 3000 метров над уровнем моря.

По окончании сборов четыре сотрудника подразделения выполнили 3-й спортивный разряд по альпинизму, один – 2-й разряд.

Сотрудникам специального отряда были вручены удостоверения «О выполнении разрядных норм».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/stavropolskie_sobrovtsy_vypolnili_sportivnye_razryady_po_alpiniz_97879.html
Фотография к статье Ставропольские СОБРовцы выполнили спортивные разряды по альпинизму в КЧР
Восхождение во время Всероссийских квалификационно-нормативных соревнований по альпинизму «Золотая осень-2016».
Восхождение во время Всероссийских квалификационно-нормативных соревнований по альпинизму «Золотая осень-2016».
Фото пресс-службы Росгвардии по Ставропольскому краю.
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