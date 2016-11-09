Ставропольская делегация приняла участие в выставке Expo Russia Armenia 2016

Делегация Ставрополья при содействии министерства экономического развития СК приняла участие в VII Международной промышленной выставке Expo Russia Armenia 2016 plus Iran. Экспозицию в Армении посетили также представители Беларуси, Казахстана, Ирана, других стран. Коллективный стенд Ставрополья, сообщили в пресс-службе минэкономразвития, был представлен пятью предприятиями малого и среднего бизнеса. Его посетили посол России в Армении И. Волынкин и торговый представитель РФ в этой стране А. Бабко, которые высоко оценили экспортный потенциал региона, отметив большие возможности для активизации торгово-экономических связей между сторонами. Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Торговым представительством РФ в Армении и Фондом поддержки предпринимательства в СК.

http://www.stapravda.ru/20161109/stavropolskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_vystavke_expo_rus_97858.html