Ставрополье посетили представители бизнеса Пакистана

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края прошла встреча с исполнительным директором делового Совета по сотрудничеству с Пакистаном Захидом Али Хан и организатором выставок азиатских стран по России компании «Азия Фуд» Зульфикаром Али Рана. С ними встретился президент ТПП СК Борис Оболенец. Как рассказали в ведомстве, речь, в частности, шла о проходящей сейчас в Ставрополе выставке-ярмарке «Сказочный Восток». Организатор проекта – компания «Азия Фуд», которая уже провела подобные мероприятия в 45 регионах России. Как прозвучало на встрече, основная цель проведения таких акций – не прибыль, а развитие дружественных культурных и деловых связей. Обсуждалась также возможность реализации совместных деловых и коммерческих проектов. Достигнута договоренность о совместном проведении ярмарки пакистанских и ставропольских производителей в апреле будущего года в краевом центре. Гости пригласили президента ТПП СК и бизнес-сообщество региона посетить выставку, которая пройдет в марте следующего года в пакистанском городе Карачи.

http://www.stapravda.ru/20161109/stavropole_posetili_predstaviteli_biznesa_pakistana_97859.html