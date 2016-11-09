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9 ноября 2016 г.

Ставрополье посетили представители бизнеса Пакистана

На Ставрополье побывали представители Пакистана

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края прошла встреча с исполнительным директором делового Совета по сотрудничеству с Пакистаном Захидом Али Хан и организатором выставок азиатских стран по России компании «Азия Фуд» Зульфикаром Али Рана. С ними встретился президент ТПП СК Борис Оболенец. Как рассказали в ведомстве, речь, в частности, шла о проходящей сейчас в Ставрополе выставке-ярмарке «Сказочный Восток». Организатор проекта – компания «Азия Фуд», которая уже провела подобные мероприятия в 45 регионах России. Как прозвучало на встрече, основная цель проведения таких акций – не прибыль, а развитие дружественных культурных и деловых связей. Обсуждалась также возможность реализации совместных деловых и коммерческих проектов. Достигнута договоренность о совместном проведении ярмарки пакистанских и ставропольских производителей в апреле будущего года в краевом центре. Гости пригласили президента ТПП СК и бизнес-сообщество региона посетить выставку, которая пройдет в марте следующего года в пакистанском городе Карачи.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/stavropole_posetili_predstaviteli_biznesa_pakistana_97859.html
Фотография к статье Ставрополье посетили представители бизнеса Пакистана
На Ставрополье побывали представители Пакистана
На Ставрополье побывали представители Пакистана
Фото ТПП СК
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