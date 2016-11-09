«Ставропольчанка-СКФУ» стартовала в первом женском баскетбольном дивизионе суперлиги

В стартовавшем чемпионате России по баскетболу среди женских команд в первом дивизионе суперлиги выступает «Ставропольчанка-СКФУ» из краевого центра. Новый сезон воспитанницы Евгения Алиева начали с «длинного» выезда.

В Омске наши девушки дважды уступили местному «Нефтянику» — 60:66 и 80:88, в Екатеринбурге дважды обыграли команду «УГМК-Юниор» — 62:56 и 71:52, а в Ростове дважды уступили коллективу «Ростов-Дон-ЮФУ» — 77:81 (ОТ — в овертайме) и 70:74. Домашнюю серию игр наши девушки начали с победы над дублерами столичного «Динамо-2» — 85:70, а в повторном поединке уступили тем же соперницам со счетом 59:73.

Три победы в восьми поединках расположили наших девушек на седьмой строчке таблице турнира, в котором играют десять коллективов. Очередные игры «Ставропольчанка-СКФУ» проведет дома: 11 и 12 ноября встретится с командой «Ника» из Сыктывкара, а 19 и 20 ноября сыграет с единоличными лидерами «Динамо-Фарм» из Курска.

http://www.stapravda.ru/20161109/stavropolchankaskfu_startovala_v_pervom_zhenskom_basketbolnom_di_97860.html