Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
9 ноября 2016 г.

Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения

Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения

5 ноября на территории Круглолесского сельсовета прошел праздник «Празднует село свой день рождения!», сообщили в администрации Александровского района. В фойе жителей и гостей села ждала выставка мастериц и мастеров «Умелые руки не знают скуки»,  здесь были представлены работы и  взрослых, и детей. 

С приветственным словом к гостям и жителям  обратились заместитель главы администрации  района В. Мацкевич, глава администрации  села  А. Семергей, председатель совета ветеранов Н.Сотникова, председатель  совета старейшин Л. Мелихова.

Порадовали гостей выступлениями вокальная группа «Надежда», мужской ансамбль «Алатырь», вокальная группа «Околица», эстрадная студия «Созвездие», детская вокальная группа «Звёздный дождь», «Улыбка» и многие  солисты. 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161109/selo_kruglolesskoe_aleksandrovskogo_rayona_otmetilo_den_rozhdeni_97813.html
Фотография к статье Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения
Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения
Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения
Фото из архива администрации Александровского района
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Что толкает подростков на преступления и как этого избежать
«Сад Победы» посадили в Свистухинском центре социальной адаптации
Конкурс плакатов «Стоп, развод!» стартовал в Невинномысске
Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения
Представители СПЧ во главе с Михаилом Федотовым с инспекцией на Ставрополье
Александровский район
В Александровском прошел открытый районный турнир по боевому самбо
В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал
Фестиваль самодеятельности коллективов ПФР провели в селе Александровском
Пенсионеры Александровского района побывали в музее насекомых
Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!