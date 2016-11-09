Село Круглолесское Александровского района отметило день рождения

5 ноября на территории Круглолесского сельсовета прошел праздник «Празднует село свой день рождения!», сообщили в администрации Александровского района. В фойе жителей и гостей села ждала выставка мастериц и мастеров «Умелые руки не знают скуки», здесь были представлены работы и взрослых, и детей.

С приветственным словом к гостям и жителям обратились заместитель главы администрации района В. Мацкевич, глава администрации села А. Семергей, председатель совета ветеранов Н.Сотникова, председатель совета старейшин Л. Мелихова.

Порадовали гостей выступлениями вокальная группа «Надежда», мужской ансамбль «Алатырь», вокальная группа «Околица», эстрадная студия «Созвездие», детская вокальная группа «Звёздный дождь», «Улыбка» и многие солисты.

http://www.stapravda.ru/20161109/selo_kruglolesskoe_aleksandrovskogo_rayona_otmetilo_den_rozhdeni_97813.html