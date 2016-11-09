«Сад Победы» посадили в Свистухинском центре социальной адаптации

Сад Победы / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

В Свистухинском центре социальной адаптации прошла экологическая акция «Сад Победы». Представители экологической общественности края, министерства труда и социальной защиты населения СК совместно с проживающими в центре высадили 75 молодых персиковых деревьев. Основная идея акции в том, что за четыре года, оставшиеся до 75-летия Победы, саженцы подрастут, наберутся сил и 9 мая 2020 года встретят первым бурным цветением.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/sad_pobedy_posadili_v_svistukhinskom_tsentre_sotsialnoy_adaptats_97832.html