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9 ноября 2016 г.
Сад Победы / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

«Сад Победы» посадили в Свистухинском центре социальной адаптации

 

В Свистухинском центре социальной адаптации прошла экологическая акция «Сад Победы». Представители экологической общественности края, министерства труда и социальной защиты населения СК совместно с проживающими в центре высадили 75 молодых персиковых деревьев. Основная идея акции в том, что за четыре года, оставшиеся до 75-летия Победы, саженцы подрастут, наберутся сил и 9 мая 2020 года встретят первым бурным цветением.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161109/sad_pobedy_posadili_v_svistukhinskom_tsentre_sotsialnoy_adaptats_97832.html
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