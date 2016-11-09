С Днем сотрудника ОВД власти Ставрополья поздравили полицейских
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ.
Сотрудников и ветеранов полиции с профессиональным праздником поздравил губернатор В. Владимиров:
«Этот день – символ общественного уважения, которым окружены сильные и мужественные люди, защищающие закон и справедливость, порядок и безопасность. В противостоянии криминальным угрозам и вызовам ставропольская полиция вносит важный вклад в благополучие нашего региона. Убежден, что добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, честность и принципиальность и впредь будут отличать сотрудников органов внутренних дел на Ставрополье, являться основой новых достижений на благо родной земли и всей России. От всей души желаю вам дальнейших успехов в служении Родине и людям! Здоровья, мира и счастья вам и вашим близким!».
От имени депутатов Думы Ставропольского края сотрудников органов внутренних дел поздравил председатель краевого парламента Г. Ягубов:
«Защищать порядок и закон – это благородная и почетная миссия, которая под силу только самым сильным и стойким людям. И вы с честью ее выполняете, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивая безопасность и нашего региона, и многих других, где необходима ваша помощь и поддержка. В этот день выражаю всем искреннюю благодарность за весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, добросовестное исполнение служебных обязанностей. Уверен, что высокий профессионализм и полная самоотдача станут надежной поддержкой и опорой в вашей непростой работе».