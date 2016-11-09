Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
9 ноября 2016 г.
«Голден» и «Фуджи» из Венгрии / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Проект «Сады Бештау» займет 400 гектаров ставропольских земель

В Предгорном районе началась реализация крупного проекта «Сады Бештау», под который отведено 400 гектаров. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников убежден, что будущее за садами суперинтенсивного типа с капельным орошением, которые обеспечивают высокую урожайность уже в первые годы. Предусмотрена противоградовая защита: будет использоваться бельгийское оборудование. В следующем году ООО «Сады Бештау» приступит к строительству фруктохранилища мощностью десять тысяч тонн, а вскоре появится и цех по производству сока. Уже завершена подготовка почвы к закладке первых ста гектаров сада. Саженцы яблонь таких сортов, как «флорина», «голден», «фуджи», прибывшие в край из Венгрии, высадят до 1 декабря.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/proekt_sady_beshtau_zaymet_400_gektarov_stavropolskikh_zemel_97842.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Предгорный район
Проект «Сады Бештау» займет 400 гектаров ставропольских земель
В окрестностях Иноземцево прошло первенство России по спортивному ориентированию
Казаки и ЮИДовцы помогают ставропольским автоинспекторам в пропаганде безопасности дорожного движения
На Ставрополье началась реализация крупного инвестпроекта «Сады Бештау»
Уголовное дело за незаконную охоту возбуждено в отношении жителя Предгорного района
Сельское хозяйство
Ответственность за распашку пастбищ будет ужесточена
Ставрополье вошло в рейтинг самых популярных мест винного туризма
Операция «Трактор» на Ставрополье: нарушений стало меньше
На Ставрополье завершился сев озимых зерновых культур
Земельная карта Ставрополья станет более прозрачной

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!