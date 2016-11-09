Проект «Сады Бештау» займет 400 гектаров ставропольских земель

«Голден» и «Фуджи» из Венгрии / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

В Предгорном районе началась реализация крупного проекта «Сады Бештау», под который отведено 400 гектаров. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников убежден, что будущее за садами суперинтенсивного типа с капельным орошением, которые обеспечивают высокую урожайность уже в первые годы. Предусмотрена противоградовая защита: будет использоваться бельгийское оборудование. В следующем году ООО «Сады Бештау» приступит к строительству фруктохранилища мощностью десять тысяч тонн, а вскоре появится и цех по производству сока. Уже завершена подготовка почвы к закладке первых ста гектаров сада. Саженцы яблонь таких сортов, как «флорина», «голден», «фуджи», прибывшие в край из Венгрии, высадят до 1 декабря.

http://www.stapravda.ru/20161109/proekt_sady_beshtau_zaymet_400_gektarov_stavropolskikh_zemel_97842.html