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9 ноября 2016 г.
Ответственность за распашку пастбищ будет ужесточена / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Ответственность за распашку пастбищ будет ужесточена

В краевом министерстве сельского хозяйства состоялось совещание по вопросу работы геоинформационной системы ГИС «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».

Программа, созданная специалистами минсельхоза региона, позволяет оперативно получить сведения о земельном участке, его собственнике и об организации, ведущей на нем деятельность, включая все экономические показатели. В настоящее время ГИС представляет собой систематизированный свод данных о 54 тысячах земельных участков с привязкой их местоположения к спутниковой и кадастровой картам.

Участниками беседы стали представители прокуратуры региона, территориального органа Росреестра, управления Россельхознадзора и СНИИСХа. Обсуждались алгоритмы работы с ГИС всех заинтересованных сторон. Особенно важно использовать возможности программы для предотвращения распашки пастбищ, выразили единодушное мнение участники совещания. По информации специалистов аграрного ведомства, это явление наблюдается более чем на 100 тыс. гектаров.

Сегодня существует проблема в части привлечения землепользователей к административной ответственности за распашку пастбищ, которая связана с «общими» формулировками в соответствующих нормативно-правовых актах. Как отметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников, сейчас назрела необходимость их корректировки.

– В этой связи минсельхозом региона подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в крае. Мы предлагаем дополнить их положением о недопустимости самовольной распашки земель сельскохозяйственного назначения, которые не предназначены под посевы сельскохозяйственных культур, включая многолетние травы, а также чистые пары, – отметил министр.

По его словам, требует корректировки также региональный Закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». Ведомство предлагает дополнить его статьей, предусматривающей ответственность за распашку пастбищ.

В завершение встречи решено создать межведомственную рабочую группу для оперативного решения обозначенных выше вопросов, в которую войдут специалисты представленных на совещании ведомств.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161109/otvetstvennost_za_raspashku_pastbisch_budet_uzhestochena_97835.html
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