О фактах продажи наркотиков в Ставропольском крае можно сообщить по телефону

14 ноября на территории края стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Сообщить о местах продажи наркотических средств, наркопритонах и местонахождении торговцев запрещенными веществами жители Ставрополья могут круглосуточно по телефонам: (8652) 95-26-26, 02 или 102 (с мобильного телефона). Кроме того сообщение можно направить на официальный сайт ГУ МВД РФ по краю.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/o_faktakh_prodazhi_narkotikov_v_stavropolskom_krae_mozhno_soobsc_97866.html