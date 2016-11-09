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9 ноября 2016 г.

Невинномысскую ГРЭС признали готовой к несению зимних нагрузок

На Невинномысской ГРЭС завершила работу комиссия, проверявшая готовность энергопредприятия к несению сезонных пиковых нагрузок. На станции в рамках подготовки к зиме провели мероприятия по предупреждению нештатных ситуаций, скомплектован аварийный резерв оборудования, запасных частей и материалов. Заключены контракты на поставку основного топлива (природный газ), а также сформированы запасы резервного (мазут). Персонал предприятия прошел подготовку к работе в зимних условиях – были проведены специальные тренировки и инструктажи.

По результатам работы вышеупомянутой комиссии, включавшей в себя представителей нескольких ведомств, подписан «Акт проверки готовности филиала «Невинномысской ГРЭС» ПАО «Энел Россия» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/nevinnomysskuyu_gres_priznali_gotovoy_k_neseniyu_zimnikh_nagruzo_97851.html
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