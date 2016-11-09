На применение новых приборов ККТ предприниматели должны перейти до 1 июля 2017 года
До 1 июля 2017 года организации и индивидуальные предприниматели должны перейти на применение новых приборов контрольно-кассовой техники (ККТ).
«Это необходимо, чтобы информация об осуществленных продажах или оказанных услугах была доступна налоговому органу в режиме онлайн. Задача – снизить количество проверок, сократить теневой оборот денежных средств и пресечь незаконную предпринимательскую деятельность», – поясняет заместитель начальника инспекции ФНС по Ленинскому району Ставрополя С. Матушкин.
В 2016 году новую ККТ можно применять добровольно. А уже с 1.02.2017 года налоговые органы прекратят регистрацию касс, которые не отвечают новому порядку. ФНС России рекомендует не откладывать смену приборов на последние дни и зарегистрировать кассу нового образца заблаговременно. Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».