На применение новых приборов ККТ предприниматели должны перейти до 1 июля 2017 года

В долгий ящик лучше не откладывать / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

До 1 июля 2017 года организации и индивидуальные предприниматели должны перейти на применение новых приборов контрольно-кассовой техники (ККТ).

«Это необходимо, чтобы информация об осуществленных продажах или оказанных услугах была доступна налоговому органу в режиме онлайн. Задача – снизить количество проверок, сократить теневой оборот денежных средств и пресечь незаконную предпринимательскую деятельность», – поясняет заместитель начальника инспекции ФНС по Ленинскому району Ставрополя С. Матушкин.

В 2016 году новую ККТ можно применять добровольно. А уже с 1.02.2017 года налоговые органы прекратят регистрацию касс, которые не отвечают новому порядку. ФНС России рекомендует не откладывать смену приборов на последние дни и зарегистрировать кассу нового образца заблаговременно. Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161109/na_primenenie_novykh_priborov_kkt_predprinimateli_dolzhny_pereyt_97836.html