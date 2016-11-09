Музыкальную комедию «Как вернуть мужа» представили в пятигорском Театре оперетты

Ложь во имя любви / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Нет, наверное, ни одной молодой семьи, которая не стояла бы перед выбором, когда в ней должны появиться дети. Для одних дом без детской кроватки – пустой дом, другие считают, что молодость дана для развлечений и дети подождут. А когда из-за этого начинают ломаться семьи, рушатся отношения и кое-кто пытается хитростью исправить положение, оказывается поздно...

Об этом, и не только, музыкальная комедия «Как вернуть мужа» композиторов В. Ильина и В. Лукашова по пьесе «Моя жена – лгунья» американской актрисы М. Мэйо и французского драматурга М. Энникена. Премьера недавно состоялась в Театре оперетты в Пятигорске и сразу привлекла внимание широкой публики. События спектакля развиваются в 30 – 40-е годы прошлого века в Америке, но сюжет многие зрители в зале могут назвать до боли знакомым. Герои спектакля – семейная пара, в которой назревает кризис. Муж Вильям хочет сына, а его супруга Кэтти пока не готова отказаться от беззаботной жизни. Тут Вильям узнает, что жена обедала с неизвестным мужчиной в ресторане. Кэтти побоялась сказать мужу, что это был их друг детства Джимми. В порыве ревности Вильям уходит из дома. Кэтти решает вернуть мужа хитростью – она... берет малыша из приюта и пишет супругу, что у нее появился сын. Разумеется, обрадованный Вильям сразу возвращается домой. Но...

Какую ложь можно – и можно ли – считать невинной? Ведь порой она тянет за собой обман за обманом и целую цепь недоразумений. Потом мы сожалеем о сказанном, но исправить положение все труднее. Авторы предлагают поразмышлять над тем, что мешает сохранить гармонию в семейных отношениях. Но как же часто люди создают проблемы на ровном месте! И невинная ложь, ложь во спасение, донельзя запутывает ситуацию. Главной героине все-таки приходится признаться. И хорошо, что ревнивый муж прощает ей ложь «из хороших побуждений». Он даже сожалеет, что у него на самом деле нет этих придуманных, но уже ставших ему дорогими малышей (число ребятишек выросло по ходу дела!).

Передать правду образа и, что важнее, правду чувств – такую задачу ставила перед собой и перед исполнителями режиссер театра Инна Хачатурова. Артисту Алексею Яковлеву в роли Вильяма с первого появления на сцене удается воплотить драматически колоритный характер разгневанного ревнивца, не желающего слушать никаких оправданий. Кэтти в исполнении почетного деятеля искусств СК Юлии Сивковой, наоборот, нежное, кроткое существо, запутавшееся во лжи. В дуэте «Если ты уйдешь» актриса очень убедительно передает глубину переживаний героини, попавшей в почти безысходную ситуацию. А тут еще ее подруга Мэджи (Оксана Филиппова), обладая фантазией и изворотливостью, в старании помочь Кэтти, наоборот, усугубляет ее положение, придумывая ложь за ложью. Она и мужа Джимми (Дмитрий Патров) старается вовлечь в эту игру, который в искреннем желании помочь делает все настолько комично, что вызывает бурный смех в зале, а потом и симпатии зрителей.

Колоритный образ чернокожей служанки Бэтси создала в спектакле почетный деятель искусств СК Ольга Шиманская. Вопреки своему «низкому» статусу прислуги та на протяжении всего действа – активная участница основных событий, и это всякий раз подчеркивает комизм ситуации. Особо стоит отметить задушевную колыбельную Бэтси, напомнившую лучшие страницы творчества Гершвина.

Начальница детского приюта мисс Петингтон (заслуженная артистка РФ Ирина Комленко) – персонаж, постоянно, с неуемной энергией вносящий сумбур в планы героев. И здесь артистка, которую зритель привык видеть в ролях лирических героинь, открылась с новой, неожиданной стороны, показав разносторонность таланта. Удачно справился со своей задачей и Сергей Шадрин в роли Генри, изворотливого вымогателя, свидетеля того самого злополучного обеда Кэтти с другом в ресторане.

Эффектную внешнюю канву спектакля средствами хореографии рисуют артисты балета (балетмейстер почетный деятель искусств СК Татьяна Шабанова). Особо стоит отметить талантливо поставленный и незабываемо исполненный Викторией Булгаковой и лауреатом международных конкурсов Максимом Весниным танцевальный дуэт «Не уходи, любовь», подчеркивающий душевные метания главных героев, ее романтичность и его холодность. Наряду со сложностью пластики нельзя не сказать о выверенной композиции: за несколько минут в танце перед нами проходят разные этапы взаимоотношений героев. При этом танец гармонично сливается с музыкой, что, конечно же, трогает зрительские сердца. Кстати, музыка – то лирическая, то в стиле американского джаза – выразительно исполнена оркестром под управлением музыкального руководителя спектакля почетного деятеля искусств СК Василия Ремчукова, тщательной и кропотливой работой над партитурой показавшего ее яркие интонационные акценты и современное звучание.

Ну и конечно же, обращают на себя внимание богато оформленные декорации и костюмы (сценограф почетный работник культуры СК Инна Августинович), продуманное световое решение (художник по свету Антон Васютин).

Спектакль уже успел получить хорошие отзывы зрителей, отметивших и нестареющую тему постановки, и ее остроумное сценическое решение. Среди первых зрителей был известный писатель и журналист, почетный гражданин Пятигорска Генрих Боровик, который, в частности, сказал, что спектакль получился ярким, живым, интересным, а коллектив театра проделал большую творческую работу.

Представляя публике премьерный спектакль, директор и художественный руководитель театра заслуженный работник культуры РФ Светлана Калинская подчеркнула: оперетта не случайно один из наиболее любимых жанров тысяч зрителей. Это не просто хороший отдых от забот и проблем насущных, но и масса положительных впечатлений от прекрасной музыки, красивых танцев, веселых шуток и неизменно счастливого финала. Слова эти были встречены аплодисментами.

Нелли ВАГНЕР, заведующая литературной частью театра оперетты

http://www.stapravda.ru/20161109/muzykalnuyu_komediyu_kak_vernut_muzha_predstavili_v_pyatigorskom_97834.html