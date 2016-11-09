Конкурс плакатов «Стоп, развод!» стартовал в Невинномысске
В Невинномысске стартовал городской конкурс плакатов «Стоп, развод!». Его организаторы – молодежный центр развития личности, комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации города и городской отдел ЗАГС. В творческом состязании примут участие студенты вузов и ссузов в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый может предоставить не более двух работ, выполненных в технике «компьютерная графика».
Победителей наградят дипломами. Также лучшие работы участников конкурса, как рассказали в администрации Невинномысска, будут демонстрировать горожанам посредством большого рекламного экрана, установленного на центральной улице города.