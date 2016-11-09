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9 ноября 2016 г.

Команда ставропольской ДЮСШ выиграла юношеский баскетбольный турнир в Ессентуках

В Ессентуках прошли зональные соревнования первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. По итогам игр безоговорочную победу одержала команда юношей ставропольской ДЮСШ № 1 (тренер Галина Пенькова). На втором месте, опередив команды Самары, Владикавказа, Пятигорска и Черкесска, наши земляки из ДЮСШ Ессентукского «Спартака» (тренеры Мартин Будагянц и Сергей Ломко). Обе команды вышли в полуфинальный этап соревнований, который пройдет во второй половине января 2017 года.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161109/komanda_stavropolskoy_dyussh_vyigrala_yunosheskiy_basketbolnyy_t_97862.html
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