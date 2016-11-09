Команда ставропольской ДЮСШ выиграла юношеский баскетбольный турнир в Ессентуках

В Ессентуках прошли зональные соревнования первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. По итогам игр безоговорочную победу одержала команда юношей ставропольской ДЮСШ № 1 (тренер Галина Пенькова). На втором месте, опередив команды Самары, Владикавказа, Пятигорска и Черкесска, наши земляки из ДЮСШ Ессентукского «Спартака» (тренеры Мартин Будагянц и Сергей Ломко). Обе команды вышли в полуфинальный этап соревнований, который пройдет во второй половине января 2017 года.

http://www.stapravda.ru/20161109/komanda_stavropolskoy_dyussh_vyigrala_yunosheskiy_basketbolnyy_t_97862.html