Китайские товары на миллионы рублей задержаны минераловодскими таможенниками

В ходе проведения таможенного досмотра партии товаров должностными лицами Ставропольского таможенного поста пресечен незаконный ввоз контрафактных автомобильных чехлов. Более двух тысяч единиц продукции с неправомерно нанесенными на них товарными знаками «Porsche» и «Lada» собиралось импортировать одно из обществ с ограниченной ответственностью.

Поскольку компаниям-производителям оригинальной продукции был нанесен крупный материальный ущерб в размере 11 миллионов рублей, это послужило основанием для возбуждения уголовного дела за незаконное использование чужого товарного знака, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни.

А минераловодские таможенники предотвратили распространение контрафактных игрушек в Северо-Кавказском регионе, тем самым обезопасив самых беззащитных потребителей – детей.

В ходе проведения таможенного контроля партии товаров, поступившей из Китая в адрес индивидуального предпринимателя из Ставропольского края, должностными лицами Минераловодского таможенного поста (Центр электронного декларирования) было выявлено, что более тысячи детских игрушек – заводных музыкальных нянь – имеют маркировку «схожую до степени смешения» с товарным знаком «BabyParadise», правообладателем которого является всемирно известный производитель товаров для детей «Babyhit». При этом импортер не представил при декларировании товаров лицензионного договора либо иных разрешений правообладателей на использование товарного знака «BabyParadise». Это и дало основания полагать, что детские игрушки являются контрафактными.

Представитель правообладателя товарного знака «BabyParadise» подтвердил, что ввозимые товары являются контрафактными. Товарный знак «Babyhit» на детские игрушки был нанесен без согласия компании – правообладателя, а причиненный экономический ущерб составил более полутора миллионов рублей.

Пойти по пути «наименьшего сопротивления» решила и супруга вышеуказанного предпринимателя, также реализующая поддельные детские игрушки. На этот раз от рук «пиратов» пострадал известный бренд «Peppa Pig». Данный товарный знак, исключительные права на использование которого принадлежат компании «Entertainment One UK Limited» (Великобритания), внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), и, следовательно, находятся под правовой защитой на территории РФ. Возбуждены уголовные дела. За торговлю контрафактными детскими игрушками предпринимателям грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

http://www.stapravda.ru/20161109/kitayskie_tovary_na_milliony_rubley_zaderzhany_mineralovodskimi__97878.html