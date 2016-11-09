Как защитить ребенка от злоумышленников в Интернете?

Фото: из архива газеты «СП»

Руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск26» Виктория Кафнер прислала в редакцию газеты «Ставропольская правда» письмо: она призывает взрослых к благоразумию.

«...Давно известно, какие опасности подстерегают ребенка на улице. Но мало кто задумывается о его бесконтрольном времяпрепровождении в Интернете. В попытках оградить ребенка от пагубного влияния улицы современные родители покупают планшеты, телефоны, разрешают пользоваться социальными сетями, полагая, что находящийся под надзором ребенок в безопасности. Однако это не так: за ребенком может идти настоящая охота, о чем в семье даже не будут подозревать.

Большинство детей, зарегистрированных в различных социальных сетях, хотя бы раз получали сообщения интимного характера от взрослых людей. О большинстве подобных случаев родители даже не подозревают. Дети умалчивают о происходящем, полагая, что станут объектом осуждения в семье или будут наказаны. Вовлекая ребенка в общение, педофил не гнушается тонкими психологическими приемами, давлением, шантажом, проявляет хитрость и изворотливость.

В Интернете преступник всегда действует, прикрываясь маской вымышленного персонажа, мальчика или девочки в возрастной группе до 15 лет, используя чужие фотографии. Он осторожен: начинает общение с безобидной переписки. Со временем завоевывая доверие ребенка и убеждая в своих романтических чувствах, начинает вымогать фото и видео интимного содержания с целью шантажа в дальнейшем. Например, недавно ребенок из Кисловодска едва не стал жертвой подобных действий. Мальчик, считая, что общается со сверстницей, начал испытывать к «ней» романтические чувства, вследствие чего просьбы прислать откровенные фото и видео не показались ему странными. Мать ребенка вовремя отреагировала, поэтому смогла пресечь развитие событий до того, как они стали фатальными.

По схеме дальнейших действий в идентичных случаях начинается шантаж ребенка педофилом — угрозы разослать фото друзьям и преподавателям школы, родителям, используются данные ребенка, такие как адрес, номер школы, телефоны, секции и кружки, указанные в профиле ребенка или его родителей. Ребенка держат под прессингом в эмоциональном напряжении, пугая все сильнее, подводя к нужным для педофила действиям, но вынуждая молчать о происходящем, используя его реакции на угрозы. В противостоянии "ребенок – педофил", преступник всегда будет хитрее. Потому задача родителей — не оставить ребенка наедине со своим страхом.

С использованием Интернета в качестве инструмента для противозаконных действий мы столкнулись еще в 2013 году. Поступила заявка о розыске девочки, в ходе поисков выяснилось, что до своего исчезновения она познакомилась в социальной сети с «молодым человеком». Переписка длилась около полугода, в результате «молодой» человек смог убедить девочку в необходимости побега из дома. Перед побегом он получил удаленный доступ к компьютеру девочки и очистил историю браузера, так он заметал свои следы, чтобы его не смогли найти. Девочка обнаружилась в Москве, где ее удерживали в квартире взрослого мужчины. Идентичный случай произошел недавно с уроженкой Ставрополя, несовершеннолетней девочкой, которую обманом убедил сбежать из дома 36-летний мужчина.

И таких историй, к сожалению, все больше и больше. Сухая статистика ужасает: ежегодно от насилия в России погибают не менее полутора тысяч детей. Более семи тысяч в год исчезают и объявляются в розыск. Фиксируется более 12 тысяч преступлений против детей.

Что нужно предпринять, чтобы защитить ребенка?

1. Установите с ребенком доверительные отношения, заранее, не дожидаясь возникновения проблем, проведите беседу о безопасном поведении в Интернете: объясните, кто такие педофилы, чем они опасны, какие методы используют. Объясните, что опасно общаться с незнакомцами не только на улице, но и в соцсети.

2. Объясните ребенку, что даже если он стал жертвой давления со стороны другого человека, он не должен бояться довериться вам и вы при любых обстоятельствах сможете его защитить.

3. Обязательно донесите до ребенка, что все угрозы педофила беспочвенны, поскольку взрослый человек прекрасно осознает преступность своих действий и сам никогда не отправит попавший ему в руки материал кому-либо из окружения ребенка. Наказанию подвергнется преступник, а не ребенок.

4. Не ругайте его, не читайте нотаций, ребенок, подвергшийся страшному прессингу, крайне уязвим, будьте максимально корректны.

5. Если вы опасаетесь, что ребенок не поставит вас в известность, сами дайте ему информацию о сообществах, занимающихся помощью детям в подобных ситуациях – это телефоны горячих линий и контакты. Как показывает практика, детям легче принять, когда другой взрослый человек объяснит щекотливую и опасную ситуацию родителям, чем сделать это самому. Детям гораздо проще рассказать все откровенно волонтерам, предоставив полную информацию, поскольку они не испытывают перед ними такого чувства стыда, как перед семьей.

6. Ненавязчиво следите за поведением ребенка в сети, в какие сообщества он вступает, с кем дружит. Кого добавляет в друзья. Без давления поинтересуйтесь, знает ли ребенок всех, кто подписан на его страницу и имеет доступ к материалам, на ней размещенным. Если вы будете слишком пристально следить за ребенком, требуя отчета, вероятнее всего он найдет способ скрыть какую-то часть своей жизни от вас, что может привести к печальным последствиям.

7. Объясните ребенку, что не следует указывать конкретные данные о себе в профиле, который открыт для всеобщего просмотра. Этими данными могут являться номер школы, адреса и номера телефонов, адреса секций и кружков, которые ребенок посещает. Все эти данные могут быть использованы для сбора информации о ребенке, наблюдения за ним, а впоследствии и шантажа.

8. На выкладываемых как родителями, так и детьми фотографиях не должно быть геолокации, а также конкретной информации о ребенке: различимый адрес, номер школы или вывески заведений, где ребенок часто бывает. Удалите все изображения, которые могут предоставить официальные данные ребенка.

9. Следите за контентом, публикуемым вами или вашим ребенком: не должно быть фото обнаженного ребенка, в вызывающих позах, полуобнаженного и т. д. (какими бы милыми они вам ни казались, помните, что есть люди с нездоровой психикой, которые смотрят на это совсем другими глазами).

10. Если ваш ребенок стал жертвой шантажа в Интернете, ни в коем случае не удаляйте переписки и фотографии, не уничтожайте доказательства. Обязательно скопируйте и сделайте скриншоты, чтобы иметь материалы для обращения в правоохранительные органы или следственный комитет.

Помните, когда вы выкладываете фотографию вашего ребенка в социальной сети, вы должны отдавать себе отчет в том, что с этой минуты это не ваша фотография, а достояние общественности, любой человек может использовать ее в любых целях. Берегите своих детей!».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161109/kak_zaschitit_rebenka_ot_zloumyshlennikov_v_internete_97536.html