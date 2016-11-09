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9 ноября 2016 г.

Историю Северного Кавказа в фотографиях представили в ставропольском музее

В Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве открылась уникальная выставка «В объективе Северный Кавказ». На ней представлены фотографии из фонда: редкие кадры прошлого дают возможность познакомиться с историей и традициями народов, населяющих эти широты.

– Северный Кавказ своеобразный «перекресток», связывающий Россию с Закавказьем и Ближним Востоком, странами Каспийского и Черноморского бассейнов. Десятки народов веками проживают здесь бок о бок, передавая друг-другу полезные навыки и культурные традиции. Именно поэтому Северный Кавказ всегда привлекал внимание путешественников, исследователей, людей науки и искусства, – отметил заведующий отделом этнографии музея Андрей Гордиенко.

На выставке собран уникальный фотоматериал исследователей этих широт. Есть дореволюционные снимки, по которым можно изучать виды Кавказа, быт: на них люди запечатлены в национальных костюмах, застывшими в танце. Сотрудникам музея удалось установить имя одного из автора фотографии — это Григорий Раев. В свое время он был известным фотографом. Кроме того, широко представлена и советская эпоха: по снимкам этого периода видно, как новое время повлияло на жизнь людей. Вот, например, автор запечатлел появление первого радио в ауле.

Кроме того, перед глазами посетителей предстанет съемочное оборудование разных эпох, которое позволило зафиксировать моменты уже ушедшей городской и сельской повседневности: фотоаппараты, кино- и видеокамеры. Эти технические изобретения позволяли воочию увидеть красоту и культурное своеобразие региона.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161109/istoriyu_severnogo_kavkaza_v_fotografiyakh_predstavili_v_stavrop_97799.html
Фотография к статье Историю Северного Кавказа в фотографиях представили в ставропольском музее
Выставка «В объективе Северный Кавказ» в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве
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