Губернатор Ставрополья и начальник ГУ МВД поздравили полицейских в Курском районе

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России губернатор Владимир Владимиров и начальник ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Александр Олдак посетили федеральный контрольно-пропускной пункт «Ищерское» в Курском районе. Они поздравили полицейских сводного отряда, которые в эти дни находятся на КПП в служебных командировках.

– Предстоящий профессиональный праздник вы встретите на посту. Но ваша работа необходима Ставрополью – вы обеспечиваете безопасность нашего региона и его жителей. Желаю вам крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне, – обратился к сотрудникам полиции Владимир Владимиров.

– Уверен, что ваши семьи с пониманием относятся к вашей ответственной и нелёгкой работе. Ведь именно вы – щит и меч в обеспечении безопасности жителей нашего края. Не сомневаюсь, что, оставаясь верными присяге, вы справитесь с любыми задачами, – отметил Александр Олдак.

В рамках поездки было проведено рабочее совещание и торжественное собрание с личным составом. Результаты работы ряда сотрудников полиции были отмечены почётными грамотами губернатора Ставропольского края.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161109/gubernator_stavropolya_i_nachalnik_gu_mvd_pozdravili_politseyski_97881.html