Форум «Россия студенческая» и финал премии «Студент года» пройдут в Ставрополе

Скоро узнаем / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

С 14 по 18 ноября в Ставрополе пройдут два масштабных студенческих события: Общероссийский форум «Россия студенческая» и финал Российской национальной премии «Студент года». Они соберут более 700 активистов со всей страны. Базовой площадкой для их проведения станет Северо-Кавказский федеральный университет. Созданная в вузе система студенческого самоуправления три года подряд признается одной из лучших в стране. Университет занимает 3-е место в России по количеству стипендиатов Президента и Правительства РФ.

В прошлом году обладателями премии стали сразу два студента СКФУ. В номинации «Творческая личность года» победу одержал магистрант 2-го года обучения института строительства, транспорта и машиностроения Борис Картапов, а в номинации «Студенческий лидер года» лучшей признана студентка 4-го курса института информационных технологий и телекоммуникаций Елена Ливенская.

http://www.stapravda.ru/20161109/forum_rossiya_studencheskaya_i_final_premii_student_goda_proydut_97843.html