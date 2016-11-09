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9 ноября 2016 г.

Два продавца в Невинномысске стали жертвами преступников

Сразу два продавца стали в Невинномысске жертвами преступников. Так, в один из продмагов ворвалась молодая женщина (как позже выяснилось – неоднократно судимая), ударила продавца-кассира несколько раз по лицу и забрала из кассы семь тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали грабительницу, часть похищенных денег изъята.

В другом случае уже мужчина-рецидивист, держа в руках нож, угрожал убийством работнику одной из торговых точек. И этого злодея задержали стражи правопорядка.

По обоим фактам – грабежа и угрозы убийством – возбуждены уголовные дела.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/dva_prodavtsa_v_nevinnomysske_stali_zhertvami_prestupnikov_97815.html
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