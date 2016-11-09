Два продавца в Невинномысске стали жертвами преступников
Сразу два продавца стали в Невинномысске жертвами преступников. Так, в один из продмагов ворвалась молодая женщина (как позже выяснилось – неоднократно судимая), ударила продавца-кассира несколько раз по лицу и забрала из кассы семь тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали грабительницу, часть похищенных денег изъята.
В другом случае уже мужчина-рецидивист, держа в руках нож, угрожал убийством работнику одной из торговых точек. И этого злодея задержали стражи правопорядка.
По обоим фактам – грабежа и угрозы убийством – возбуждены уголовные дела.