День открытых дверей / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

18 и 19 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях Ставропольского края пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц».

Желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы. Можно будет на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161109/dni_otkrytykh_dverey_dlya_nalogoplatelschikov__fizlits_proydut_n_97837.html