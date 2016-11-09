Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физлиц пройдут на Ставрополье
18 и 19 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях Ставропольского края пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц».
Желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы. Можно будет на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».