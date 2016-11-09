Делегация из Якутска посетила Свято-Никольскую классическую гимназию Кисловодска

За святостью и опытом / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Православную Свято-Никольскую классическую гимназию Кисловодска посетила делегация православной гимназии во имя Святителя Иннокентия Московского из города Якутска. Гости познакомились с организацией и управлением Кисловодской гимназией, осмотрели территорию, учебные кабинеты, спортивный комплекс, трапезную. Большой интерес вызвали у них гимназический церковно-исторический музей «Святыни земли родной» и православный детский сад в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», действующий при Крестовоздвиженском храме города. Затем северяне совершили паломническую поездку по святым местам Пятигорской епархии: в маршрут вошло посещение Успенского Второ-Афонского Бештау-

горского мужского монастыря, Спасского собора Пятигорска, храмового комплекса со скульп-турным образом Христа Спасителя в городе Ессентуки, Свято-Георгиевской женской обители с приютом для девочек. Прощаясь, гости и хозяева выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

http://www.stapravda.ru/20161109/delegatsiya_iz_yakutska_posetila_svyatonikolskuyu_klassicheskuyu_97828.html