Что толкает подростков на преступления и как этого избежать

Не оступись! / «Ставропольская правда» от 9 ноября 2016 г.

Жертвами правонарушений наряду со взрослыми, к сожалению, становятся и несовершеннолетние. Но и они тоже подчас нарушают законы. Вопросы профилактики подростковой преступности находятся в сфере жизненных интересов государства, поскольку в последние годы уровень преступности несовершеннолетних растет.

«В профилактической деятельности с конкретным человеком, – считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Г. Аванесов, – важно не упустить время. Как раз на ранней стадии, когда у личности еще не сформировались устойчивые взгляды и привычки, успех может быть достигнут легче».

Необходимо вовремя заметить отклонения в поведении детей и подростков и правильно организовать им педагогическую помощь. Это поможет предотвратить ситуации, которые приводят к совершению правонарушений. Родителям и учителям необходимо знать, что если ребенок уклоняется от учебы, в том числе вследствие неуспеваемости по большинству предметов, отсутствия интереса к учебе, пренебрежительно относится к делам класса, школьной собственности, отказывается от общественных поручений, от участия в трудовых делах, демонстрирует негативизм в оценке действительности, повышенную критичность по отношению к педагогам и взрослым, допускает грубость, драки, пропуски занятий, жестокое отношение к животным, немотивированные поступки, скептически реагирует на замечания взрослых, то такому ребенку нужно уделить повышенное внимание в целях предотвращения его скатывания в пропасть преступности.

Причинами, толкающими молодых людей на совершение преступления, являются:

стремление к красивой жизни, желание быстрого обогащения;

уверенность в том, что можно избежать наказания;

стремление показать себя и самоутвердиться;

алкогольная и наркотическая зависимость и др.

Родители стали меньше заниматься детьми, зачастую перекладывая воспитательные функции на школу, улицу. Совместный просмотр телевизора заменяет общение родителей с детьми. Все эти реалии в совокупности создают почву для увеличения уровня преступности и свидетельствуют о необходимости ранней профилактики преступлений и правонарушений в молодежной среде.

Родителям необходимо знать, что для ребенка они являются образцом поведения, особенно в дошкольном и школьном возрасте. Самое главное – добиться доверия ребенка и сохранить его всеми силами, не дать разрушиться. При отсутствии между родителями и ребенком доверительных отношений эффект воспитательного процесса не будет достигнут.

Отрицательно влияют на формирование личности ребенка:

1. Асоциальное поведение родителей (поведение, противоречащее общественным нормам и принципам): систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявления жестокости.

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако, если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей.

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как родители, боясь, чтобы их дети не наделали ошибок, не дают им жить, все стараются решить за них. Следствие – инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка, за чем следует стремление к уличным компаниям, где они чувствуют себя самостоятельными и значимыми.

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера.

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления.

6. Отодвигание детей на второе место после карьеры. Многие современные родители, погруженные полностью в работу, не находят времени для воспитания собственных детей, перекладывая зачастую эту обязанность на нянь, бабушек и дедушек, школу и пр. Они, как правило, не знают своих детей: чем они увлекаются, что любят, к чему стремятся. Все это пагубно сказывается на формировании личности ребенка. По статистике, более двух третьих подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными условиями.

Что касается проступков детей, то ни один из них не должен ускользнуть от внимания взрослых. Очень правильно писал по этому поводу А.С. Макаренко: «Первый случай детского воровства – это не воровство, это «взял без спросу». А потом воровство становится привычкой». Особенно важно высказать неодобрение по поводу проступка ребенка сразу же после его совершения. Всегда давать доступную возрасту ребенка словесную оценку неодобряемому действию, разъяснить, что нельзя брать без разрешения не только какую-то конкретную вещь, но и остальные вещи, принадлежащие другим людям, так как это плохой поступок – кража.

А.С. Макаренко писал, что «главные основы воспитания закладываются до пяти лет, и то, что вы сделали до пяти лет, – это 90% всего воспитательного процесса, а затем воспитание человека продолжается».

Рекомендации родителям «трудных» подростков

Необходимо знать, что вызывающее поведение подростков – всего лишь проявление «защиты». У всех обследуемых психологами трудновоспитуемых детей выявлялась крайне низкая самооценка и повышенная ранимость, которую они скрывают неподчинением и агрессией.

Взрослые должны во всех ситуациях оказывать ребенку моральную поддержку и укреплять веру в его силы, вовлекать его в интересную деятельность, проявлять к нему доброту, внимание, заботу, не приказывать, а обращаться к ребенку с просьбой, поощрять его (одобрять, хвалить, награждать, выражать положительное отношение).

Применяя поощрение, следует руководствоваться следующим:

– поощряется только тот положительный поступок, который является нерядовым для ребенка в данных условиях, награда должна быть каждый раз, когда совершается нерядовой поступок;

– любое поощрение должно вызывать у трудновоспитуемого ребенка положительные эмоции;

– поощряя ребенка, следует указывать конкретный поступок, являющийся причиной награды;

– что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды;

– никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни было;

– ребенок должен знать, что, несмотря ни на что, он хороший. И этого простого и главного утверждения родителей дети ждут от них каждый день.

Ребенку необходима своя доля свободы от приказаний, распоряжений, уговоров взрослых, особенно однообразных внушений. Не забудьте о внушаемости ребенка, уважайте его тайну:

– всегда учитывайте состояние ребенка;

– не унижайте ребенка;

– избегайте «навешивания ярлыков», соблюдайте закон неприкосновенности личности. Определяйте только поступки, только конкретные действия. Не «ты плохой», а «ты сделал плохо», не «ты жестокий», а «ты жестоко поступил».

Тончайшим инструментом воздействия на душу ребенка является слово родителей, педагогов. Применяя его, необходимо соблюдать чувство меры, не переходить на крик. Крик – это педагогическое невежество. Он воспринимается детьми как несправедливость. Опора на лучшие качества личности трудного ребенка, вера в его силы и возможности, доверие к нему – вот что обеспечит успех. Для всех случаев справедливо одно: какой бы поступок ни совершил ребенок, он нуждается в сочувствии. Оно ему не навредит, но растопит лед недоверия и отчуждения. Это первый шаг взрослых на пути к доверию, расположению ребенка. Необходимо правильно понять его, принять и вовремя помочь.

Педагогам

Как известно, проблемы чаще всего начинают проявляться в подростковом возрасте от 11 до 15 лет, который считается трудным, противоречивым, переходным.

Учащиеся в этом возрасте требуют усиленного социального контроля со стороны семьи, школы, общественности. У подростков неустойчивые установки, они еще не осознали свое место в жизни. Авторитет родителей в этот период может ослабевать, а влияние неформальных групп ближайшего окружения, наоборот, возрастать, что повышает степень вероятности антиобщественного поведения. Одновременно происходит интенсивное социальное развитие личности, появляется ощущение самостоятельности, взрослости. Возникновение чувства взрослости, стремление быть и считаться взрослым очень значимы для подростка. В этот период особое значение имеет межличностное общение. Если у подростка не складываются отношения с классом, то он начинает искать общения за пределами класса, школы и зачастую попадает в сформировавшиеся уличные компании.

Практика подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно. Необходимо развивать структуру внеурочной деятельности, учитывающей интересы подростков, создавать в школах структурные подразделения дополнительного образования, реализовывать досуговые программы, организовывать любительскую самодеятельность (художественную, техническую, спортивную), семейный досуг.

В каждой школе необходимо:

– создать уклад норм школьной жизни;

– помочь школьникам узнать свои права и научиться ими пользоваться, защищать их в случае нарушения;

– помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека;

– помочь школьникам на-учиться разрешать споры правовыми способами;

– воспитать навыки правовой культуры.

Вместе с тем важнейшей задачей школы, социального педагога являются систематическая и целенаправленная пропаганда педагогических знаний среди родителей, использование всех форм и методов работы с семьей, для того чтобы помочь родителям в воспитании детей и эффективно использовать возможности семьи.

Неотъемлемыми в формировании гармоничной личности являются организация досуга и пропаганда здорового образа жизни.

Как говорил Л.Н. Толстой, «трудно себе представить то благотворное изменение, которое произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, табаком и опиумом».

Важно, чтобы понимание необходимости ограждения подростков от негативного влияния улицы, необходимости его организованной занятости в свободное от занятий время, вовлечения в занятия спортом появилось и у правоохранительных органов, и у педагогов, и у руководителей общественных и спортивных организаций, а самое главное, у родителей.

К сожалению, здоровый образ жизни пока не стал обязательной составляющей нашего общества. С каждым днем мы становимся свидетелями утраты традиционных семейных ценностей. Растет число преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений.

Молодое поколение, еще не сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, является слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается соблазнам, не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступился в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в последующем.

Всего этого можно избежать, если направить совместные усилия на профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Александр ЗАГАЙНОВ , По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК

http://www.stapravda.ru/20161109/chto_tolkaet_podrostkov_na_prestupleniya_i_kak_etogo_izbezhat_97838.html