Член ТСЖ в Пятигорске присвоил 700 тысяч рублей, собранных на отопление

Сотрудниками пятигорской полиции выявлено два факта присвоения денежных средств с использованием служебного положения. Установлено, что член правления одного из товариществ собственников жилья в течение полутора лет собирал деньги на оплату коммунальных услуг. Однако не перечислял средства за отопление, присвоив 700 тысяч рублей. Во втором случае менеджер по продажам похитила около полумиллиона рублей, принадлежащих организации, в которой она работала. Возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/chlen_tszh_v_pyatigorske_prisvoil_700_tysyach_rubley_sobrannykh__97856.html