Чемпионат СКФО по рукопашному бою выиграли ставропольские борцы

В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по рукопашному бою, собравший около 200 участников в составах команд Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана, а также Ставропольского края, разыгравших награды состязаний среди мужчин и женщин в 15 весовых категориях.

Жаркие принципиальные поединки, в которых определилась сборная команда от округа для участия в чемпионате России, кипели на трех коврах. Третье место в командном первенстве заняла сборная КБР, на втором – команда Чечни, а первое место выиграла команда Ставрополья, на счету спортсменов которой 25 медалей, в т. ч. семь — золотых.

http://www.stapravda.ru/20161109/chempionat_skfo_po_rukopashnomu_boyu_vyigrali_stavropolskie_bort_97864.html