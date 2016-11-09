Баскетболисты ставропольского «Динамо» открыли новый сезон

В стартовавшем чемпионате России по баскетболу среди мужских команд во втором дивизионе суперлиги выступает ставропольское «Динамо». В новом сезоне воспитанники Олега Филина стартовали с победы, в Энгельсе переиграв местный «Строитель» со счетом 92:90. В повторном поединке соперники реваншировались — 78:68. В Тамбове с одноименным клубом, который сейчас лидирует в турнире, было без вариантов — 51:67 и 55:59. В родных стенах сначала динамовцы «поглумились» над соперниками из ярославского «Буревестника» — 83:65, но на следующий день «должок» им возвратили — 51:82. А вот следующего своего соперника – санкт-петербургский клуб БК «Кондрашина и Белова» наши ребята переиграли дважды — 78:68 и 80:73.

Четыре победы в восьми поединках расположили динамовцев на пятой строчке турнира из восьми коллективов. Очередные игры ставропольцы проведут на выезде. 21 и 22 ноября они встретятся с опережающими нас в таблице по дополнительным показателям «Чебоксарскими ястребами».

http://www.stapravda.ru/20161109/basketbolisty_stavropolskogo_dinamo_otkryli_novyy_sezon_97861.html