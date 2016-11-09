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9 ноября 2016 г.

24 иностранцев выдворят за пределы России из Ставропольского края

Сотрудники полицейского главка совместно с коллегами краевого УФСБ провели четвертый этап профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Проверено более 2,5 тысячи объектов на территории региона. По итогам рейдов выявлено и пресечено около 1200 административных правонарушений, возбуждено пять уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет. Кроме того в отношении 24 незаконно находящихся иностранцев судом принято решение об административном выдворении за пределы страны.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161109/24_inostrantsev_vydvoryat_za_predely_rossii_iz_stavropolskogo_kr_97865.html
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