24 иностранцев выдворят за пределы России из Ставропольского края

Сотрудники полицейского главка совместно с коллегами краевого УФСБ провели четвертый этап профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Проверено более 2,5 тысячи объектов на территории региона. По итогам рейдов выявлено и пресечено около 1200 административных правонарушений, возбуждено пять уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет. Кроме того в отношении 24 незаконно находящихся иностранцев судом принято решение об административном выдворении за пределы страны.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161109/24_inostrantsev_vydvoryat_za_predely_rossii_iz_stavropolskogo_kr_97865.html