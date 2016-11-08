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8 ноября 2016 г.

Жительница Чечни пыталась незаконно ввезти из Турции ювелирные украшения

Сотрудниками Минераловодской таможни пресечена попытка незаконного провоза ювелирных изделий. Жительница Чеченской Республики, прилетевшая в Нальчик из Стамбула, спрятала в нательном белье несколько цепочек и браслетов. Задержанная объяснила, что приобрела их в Турции, однако товарных чеков не представила. По сообщению таможни, ювелирные изделия изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161108/zhitelnitsa_chechni_pytalas_nezakonno_vvezti_iz_turtsii_yuvelirn_97807.html
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