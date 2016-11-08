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8 ноября 2016 г.

ВТБ открыл более 400 специальных счетов в СКФО

Банк ВТБ

За 10 месяцев 2016 года корпоративный филиал ВТБ в СКФО открыл 424 счета для сопровождения контрактов в рамках гособоронзаказа.

Банк ВТБ в соответствии с законом N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" является уполномоченным банком по осуществлению сопровождения контрактов гособоронзаказа. Банковское сопровождение госконтрактов уполномоченными банками производится бесплатно.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Распространение положений ФЗ «О государственном оборонном заказе» с 1 января 2017 года, затронет большое количество предприятий, задействованных в реализации гособоронзаказа. В связи с этим мы ожидаем, что количество спецсчетов в следующем году значительно увеличится».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161108/vtb_otkryl_bolee_400_spetsialnykh_schetov_v_skfo_97820.html
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