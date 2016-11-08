В Ставропольском крае Князей и Добрынь стало больше

На Руси младенцам давали имя по святцами, крестили в зависимости от календарной даты. Сегодня в законодательстве нашей страны каких-либо ограничений в выборе имени нет. Но далеко не всегда оно устраивает носителя. Тем, кто категорически недоволен выбранным именем, на встречу идет закон. Совершеннолетний гражданин может обратиться с необходимыми документами в отдел ЗАГС. Для детей до 14-и лет требуется решение органа опеки и попечительства по совместной просьбе родителей. При этом изменение имени ребенка старше десяти лет производится только с его согласия.

Наиболее популярные имена этого года не удивили своей новизной: пятерки самых популярных среди мальчиков и девочек остаются практически неизменными уже несколько лет. Лидеры среди мальчиков – Артем, Александр, Максим, Иван, Дмитрий, а среди девочек – София, Мария, Анастасия, Виктория, Дарья.

Вместе с тем, популярные несколько десятилетий назад Надежды, Любови, Валентины, Виталии, Антоны сегодня в разы уступают в распространенности Гордеям, Савелиям, Макарам, Каролинам, Миленам.

Среди самых редких имен, которыми детей называют в крае, есть как подзабытые Фома, Феодора, Фадей, Харлампий, Филат, Стефанида, Пантелеимон, Евпатий, Емельян, Агафия, Кузьма, так и плоды фантазии родителей Царина, Парижан, Принц, Мир, Тиффани, Успех, Граф, Графиня, Госпожа, Дар, Мадона.

А некоторые из казавшихся экзотическими еще год назад имена, похоже, становятся нормой. Так, Князей в текущем году в крае родилось уже четыре, Добрынь – также четыре, а еще три Майора, две Забавы и две Любавы.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161108/v_stavropolskom_krae_knyazey_i_dobryn_stalo_bolshe_97793.html