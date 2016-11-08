В Ставрополе подведены итоги конкурса на лучшую бизнес-идею

В крае подвели итоги краевого конкурса «Лучшая бизнес-идея». Свои проекты и бизнес-идеи присылали как новички (школьники и студенты), так и уже сложившиеся предприниматели. Участниками очного этапа стали 46 человек из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Ессентуков, Андроповского района. Им предстояло презентовать свои проекты перед экспертным жюри и в формате публичного выступления доказать, что именно их идея достойна победы.

Оценивали молодых проектировщиков опытные эксперты: заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий, координатор федеральной программы «Ты – предприниматель» в Ставропольском крае Виктория Ткачук, директор ГБУ Ставропольского края «Центр молодежных проектов» Борис Дроботов, сопредседатель, член совета Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павле Мрвалевич, сотрудники Центра занятости населения г. Ставрополя, представители Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае и опытные бизнесмены.

Жюри пришлось постараться, чтобы выбрать лучших. Многие проекты были достойны победы, но призовых мест, к сожалению, всего три. В результате нелегкой борьбы победу одержала студентка Института экономики и управления СКФУ Валентина Беликова. Ее бизнес-идея заключалась в создании качественных, экологически чистых мягких игрушек. Второго места был удостоен проект «Мобильное приложение «Сельский туризм» по Ставропольскому краю» студентки СтГАУ Ирины Шахраманян. Заинтересовала экспертов и идея студентки СтГАУ Виктории Шумской по созданию интерактивного лингвистического web-сервиса интуитивно-подсознательного изучения иностранных языков. Она заняла третье место.

Конкурс проходил в рамках программы «Ты – предприниматель» в Ставропольском крае. Как отмечают организаторы, подобные мероприятия организуются, прежде всего, для выявления и поддержки талантливой молодежи с идеями, стимулирования предпринимательской и инновационной деятельности молодежи Ставропольского края. Все участники смогут стать членами бизнес-инкубатор, который функционирует на базе Краевого фонда поддержки предпринимательства.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161108/v_stavropole_podvedeny_itogi_konkursa_na_luchshuyu_biznesideyu_97795.html