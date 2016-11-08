В Ставрополе определили лучшего библиотекаря края

Подведены итоги краевого конкурса библиотекарей «Надежды будущего – 2016», состоявшегося в краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой. Он проводится с 2003 года раз в два года, за прошедшее время в нем приняли участие около трехсот конкурсантов. И нынешний тоже стал значимым событием, ведь сегодня библиотеки остро нуждаются в специалистах, способных преобразовывать и совершенствовать информационное обслуживание читающей публики. 16 молодых специалистов муниципальных библиотек края получили возможность проявить себя. И сделали они это с энтузиазмом и позитивным настроем, что нашло отражение даже в девизах участниц: «Энтузиазм – успех любого дела!» (Елена Минко), «Через терпение – к звездам!» (Наталья Хохлова), «Учиться, пробовать, дерзать!» (Мария Соколова).

На первом этапе были представлены инновационные проектные разработки в стиле «Библиопробы». Большинство участников сосредоточили внимание на особенностях работы с молодежной читательской аудиторией. К числу наиболее интересных можно отнести проекты «Библиотека – пространство для общения» Татьяны Меньщиковой (г. Буденновск), «Библиотека – территория творческой молодежи» Екатерины Ильюковой (г. Георгиевск), «Поколение NEXT + Библиотека: взгляд молодежи» Екатерины Нечаевой (с. Летняя Ставка), «Литературный косплей-фестиваль «Слоwwwо» (костюмированная игра) Анастасии Бахталовской (г. Кисловодск).

Но и традиционные направления библиотечной работы, оказывается, могут выглядеть свежо и интересно. Наглядно убедили в этом своими проектами Анна Гвоздецкая (с. Левокумское) – по патриотическому воспитанию, Анастасия Криулина (г. Изобильный) с проектом по экологическому просвещению, Марина Сидорина (г. Ипатово) – профориентационным проектом, Ирина Анохина (г. Буденновск) – «Патриотизм. Молодежь. Время».

Особенностью конкурса можно назвать большое количество проектов, связанных с новыми информационными технологиями. Мы все больше видим, как в профессиональном сознании специалистов электронные ресурсы и сервисы перестают быть чем-то инородным, а органично вписываются в решение задач по привлечению молодежи в библиотеки, развитие чтения и информационной культуры. И здесь как нельзя лучше вписались в запросы нашего времени проекты Ольги Гриценко (г. Ессентуки) – по организации конкурса компьютерной графики, Елены Минко (с. Дивное) – «Флешбук в интернете «Книжка с мышкой», Елизаветы Ткаченко (г. Светлоград) – виртуальная прогулка по Петровскому району, Яны Фатьяновой (ст. Незлобная) – о поддержке библиотеки средствами соцсетей.

В финал конкурса вышли семь участниц с творческими работами по заданной теме – визитная карточка «Кадры решают все» и видеопрезентация «Сюжет в стиле библио». Победителями признаны Анастасия Бахталовская, заведующая библиотекой-филиалом № 4 ЦБС города Кисловодска, Вероника Спивак, ведущий методист Минераловодской ЦБС, Елизавета Ткаченко, ведущий библиограф Петровской МЦБ. Они награждены не только дипломами, но и денежными премиями, призами и памятными подарками. Специальные призы и премии по ряду номинаций предоставили некоммерческий Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой, краевая организация Российского профсоюза работников культуры, Российская государственная библиотека для молодежи, редакции журнала «Молодые в библиотечном деле» и газеты «Ставропольская правда», Ставропольская краевая общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

http://www.stapravda.ru/20161108/v_stavropole_opredelili_luchshego_bibliotekarya_kraya_97798.html