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8 ноября 2016 г.

В Пятигорске спасли енота, забравшегося на макушку дерева

В понедельник на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Пятигорска поступило сообщение: на дереве в районе школы № 14 по улице Розы Люксембург сидит енот.

То ли спасаясь от собак, то ли просто решив погреться на солнце зверек забрался почти на самую макушку березы и просидел там сутки. Для спасения енота пожарные подогнали к месту происшествия передвижную лестницу. Спасатели уже почти достали зверька, когда он сорвался и упал с почти десятиметровой высоты.

К счастью, падая, енот вскользь ударился о капот пожарной машины, что несколько погасило скорость. Зверек остался жив. Спасатели доставили его в ветеринарную клинику. Доктор заверил, что енот будет жить и даже сможет лазать по деревьям.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161108/v_pyatigorske_spasli_enota_zabravshegosya_na_makushku_dereva_97805.html
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