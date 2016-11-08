В канун юбилея Сбербанк дарит россиянам бесплатное посещение музеев

В этом году исполняется 175 лет крупнейшему кредитно-финансовому учреждению страны – Сбербанку.

Эту знаменательную дату в Юго-Западном банке решили отметить культурно-социальным проектом «175 Добрых дел Сбербанка». В рамках него на территории Ставрополья, Краснодарского края, Ростовской области, республик Северного Кавказа и Калмыкии строятся современные детские и спортивные площадки, закупается оборудование для инклюзивного обучения и развития детей с ограниченными возможностями, оказывается поддержка творческим коллективам, проводятся экскурсии и обучающие мероприятия.

Одним из таких «добрых дел» стал проект «Искусство сохранять», запущенный этой осенью. Он даст возможность всем желающим посетить бесплатно 18 крупнейших музеев изобразительных искусств в 17 городах России. В Москве, благодаря Сбербанку, будет открыт свободный доступ в музей имени А.С. Пушкина и знаменитую Третьяковскую галерею, в Петербурге — в Меншиковский дворец Эрмитажа, а в Ростове-на-Дону – областной музей изобразительных искусств.

Проект Сбербанка охватил также музеи Краснодара, Астрахани, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Тюмени и Ярославля. Начиная с 1 октября и до конца ноября, по индивидуальному графику каждый музей- участник проекта сделает вход бесплатным для всех желающих.

Кроме того, в нескольких городах России Сбербанк совместно с музеями-партнёрами организует ряд передвижных выставок. Например, в Перми пройдёт выставка русского авангарда, в Ярославле — Ильи Репина, в Иркутске — работ современного художника Зорикто Доржиева.

В одном из ближайших к Ставрополью музее, участвующем в проекте Сбербанка, в Ростове-на-Дону из запасников впервые были представлены общественности пять нереставрированных пленэрных пейзажей художника Аполлинария Васнецова. Теперь в рамках акции «Искусство сохранять» ростовчане и гости города смогут бесплатно посмотреть как постоянные экспозиции музея – произведения западноевропейского искусства XVII-XIX веков, отреставрированные экспонаты из музейного собрания и работы экспозиции «Русское искусство XVII — начала XX в.в.», так и не выставленную ранее коллекцию.

К открытию проекта Сбербанк организовал большой пресс-тур для блогеров и журналистов юга России. В ходе встречи с ними председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо отметил: «Акция с музеями – это, по сути, прецедент. Музей Пушкина, Третьяковка – известные истории. Однако региональные коллекции остаются, к сожалению, незаслуженно в тени. Для популяризации этого направления мы и реализуем подобный проект. Как оказалось, такие акции очень нужны и интересны людям, поэтому в будущем мы подумаем над тем, чтобы охватить и другие города».

После осмотра коллекций музея журналисты приняли участие в телевизионном ток-шоу, посвященном вопросам социальной ответственности бизнеса и проблемам в реализации предпринимателями социальных инициатив, где смогли познакомиться с опытом Ростовской области в этой сфере, во многом уникальном.

Затем в пресс-центре Донского государственного технического университета представители СМИ стали участниками мастер-класса «Новые технологии в образовании, внедряемые при поддержке бизнеса», где приглашенные гости из Тюмени – ученые, сотрудники центра научного творчества и робототехники и представители руководства Западно-Сибирского отделения Сбербанка рассказали, как при поддержке и по инициативе банка в местных школах внедряются уроки 3-D моделирования и программирования. Как прозвучало, инициатива оказалась востребованной, ее подхватили многие предприниматели региона, решившие помочь школам на своих территориях. И теперь в большинстве средних образовательных учреждений Западной Сибири есть 3-D принтеры, на которых ребята не только проходят обучение, но и создают новую реальность. На недавнем конкурсе среди школьников были представлены уникальные разработки юных изобретателей, напечатанные на этих приборах, способные значительно облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями; а также всевозможные роботы и предметы интерьера. Причем самым младшим лауреатом конкурса, разработавшим и напечатавшим руку-манипулятор для прикованной к креслу бабушки, стал ученик второго класса.

Руководство Юго-Западного банка ПАО Сбербанк оценило положительный опыт коллег. Как прозвучало, подобная инициатива в ближайшие годы будет внедряться и на юге страны.

http://www.stapravda.ru/20161108/v_kanun_yubileya_sberbank_darit_rossiyanam_besplatnoe_posescheni_97839.html