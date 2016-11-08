Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
8 ноября 2016 г.
Бабушка-мошенница / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки-мошенницы

Сразу несколько жителей Ипатовского района обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Речь в них шла о 63-летней жительнице районного центра. Она занимала деньги у знакомых, обещая вернуть долги. Однако обещаний не выполняла. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Заемщица задержана, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161108/v_ipatovskom_rayone_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_pens_97780.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Право и закон
Чем опасны синтетические наркотики
В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки-мошенницы
На Ставрополье осужден взяточник сбивший насмерть полицейского
Жительница Пятигорска оформила фиктивную регистрацию 10 иностранцев
Жительница Михайловска помогала «оформить» инвалидность за деньги
Ипатовский район
Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке
Жители села Кевсала Ипатовского района отметили 151-й день рождения своей малой родины
Работница ювелирного магазина в Ипатово украла украшения на 150 тысяч рублей
Члены Ипатовского районного общества инвалидов совершают поездки в горы
Как живут в детских домах по образовательным стандартам: плюсы и минусы

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!