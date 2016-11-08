В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки-мошенницы

Бабушка-мошенница / «Ставропольская правда» от 8 ноября 2016 г.

Сразу несколько жителей Ипатовского района обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Речь в них шла о 63-летней жительнице районного центра. Она занимала деньги у знакомых, обещая вернуть долги. Однако обещаний не выполняла. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Заемщица задержана, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161108/v_ipatovskom_rayone_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_pens_97780.html