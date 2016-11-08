Ставропольское отделение ПФР в числе победителей конкурса «Проектный Олимп»
В аналитическом центре при Правительстве РФ объявлены победители третьего ежегодного конкурса управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп». Отделению ПФР по Ставропольскому в основной номинации конкурса «Управление проектной деятельностью среди региональных и муниципальных организаций» присуждено третье место.
А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161108/stavropolskoe_otdelenie_pfr_v_chisle_pobediteley_konkursa_proekt_97808.html
13:30