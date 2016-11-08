Ставропольским блогерам рассказали об ответственности за заметки в Интернете

На Ставрополье в четвертый раз прошла краевая акция «Блогерский ликбез». Чтобы принять в ней участие, в столицу края съехались более 70 человек. Главной темой обсуждения стало развитие ответственной интернет-журналистики. Участники акции потренировали коммуникативные навыки и написали свои первые статьи.

Как рассказали в краевом центре молодежных проектов, цель акции – привлечение внимания общественности к актуальным социальным проблемам с помощью молодежных СМИ. Кроме того, блогеры должны понимать, что каждое слово, произнесенное в Интернете, несет за собой определенную ответственность.

http://www.stapravda.ru/20161108/stavropolskim_blogeram_rasskazali_ob_otvetstvennosti_za_zametki__97791.html