Ставропольским блогерам рассказали об ответственности за заметки в Интернете
На Ставрополье в четвертый раз прошла краевая акция «Блогерский ликбез». Чтобы принять в ней участие, в столицу края съехались более 70 человек. Главной темой обсуждения стало развитие ответственной интернет-журналистики. Участники акции потренировали коммуникативные навыки и написали свои первые статьи.
Как рассказали в краевом центре молодежных проектов, цель акции – привлечение внимания общественности к актуальным социальным проблемам с помощью молодежных СМИ. Кроме того, блогеры должны понимать, что каждое слово, произнесенное в Интернете, несет за собой определенную ответственность.
Фото краевого Центра молодежных проектов