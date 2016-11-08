Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду

В преддверии зимы и ожидаемым катаклизмам на дорогах спасатели ПАСС СК готовят вахты для выручки путников из заносов и сугробов. В Минераловодском городском округе пассовцы провели тренировочные занятия по боевому развертыванию мобильного пункта обогрева.

На место тренировки спасатели прибыли в сопровождении специальной техники – вездехода «Нефаз». Для учений выбрали одно из крупных дорожных колец края, в котором сходятся множество направлений из различных уголков Ставрополья. Ежегодно спасатели здесь дежурят вместе с сотрудниками госавтоинспекции, поскольку удобно и дорожную картину наблюдать, и оперативно выехать для оказания помощи.

– Обычно зимой люди обращаются к нам сами, если им нужно согреться. Когда движение на дорогах останавливается из-за непогоды, в машине оставаться в лютый мороз опасно, – рассказал Владимир Дышев, краевой спасатель из Ессентуков. – Но и мы патрулируем трассы – ищем автомобилистов, нуждающихся в нашей помощи.

За время учений пассовцы отработали множество сценариев событий, где нужно было принять и разместить в пункте обогрева замерзающих путников, а также вытащить с помощью лебедки машины, застрявшие в сугробах.

http://www.stapravda.ru/20161108/stavropolskie_spasateli_gotovyatsya_k_zime_i_gololedu_97802.html