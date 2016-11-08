Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
8 ноября 2016 г.

Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду

Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду

В преддверии зимы и ожидаемым катаклизмам на дорогах спасатели ПАСС СК готовят вахты для выручки путников из заносов и сугробов. В Минераловодском городском округе пассовцы провели тренировочные занятия по боевому развертыванию мобильного пункта обогрева.

На место тренировки спасатели прибыли в сопровождении специальной техники – вездехода «Нефаз». Для учений выбрали одно из крупных дорожных колец края, в котором сходятся множество направлений из различных уголков Ставрополья. Ежегодно спасатели здесь дежурят вместе с сотрудниками госавтоинспекции, поскольку удобно и дорожную картину наблюдать, и оперативно выехать для оказания помощи.

– Обычно зимой люди обращаются к нам сами, если им нужно согреться. Когда движение на дорогах останавливается из-за непогоды, в машине оставаться в лютый мороз опасно, – рассказал Владимир Дышев, краевой спасатель из Ессентуков. – Но и мы патрулируем трассы – ищем автомобилистов, нуждающихся в нашей помощи.

За время учений пассовцы отработали множество сценариев событий, где нужно было принять и разместить в пункте обогрева замерзающих путников, а также вытащить с помощью лебедки машины, застрявшие в сугробах.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161108/stavropolskie_spasateli_gotovyatsya_k_zime_i_gololedu_97802.html
Фотография к статье Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду
Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду
Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду
Фото пресс-службы ПАСС СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
В Пятигорске спасли енота, забравшегося на макушку дерева
В Ставропольском крае выбрали лучших молодых предпринимателей
Подземный переход в Кисловодске оборудовали лифтом для инвалидов
Ставропольские спасатели готовятся к зиме и гололеду
В Ставропольском крае Князей и Добрынь стало больше
Ставропольский край
Неделя борьбы с инсультом прошла на Ставрополье
Более 200 пьяных водителей выявлены за выходные в Ставропольском крае
На Ставрополье завершился сев озимых зерновых культур
Чем опасны синтетические наркотики
Власти Адыгеи наградили редакцию портала «Известные люди Юга России»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!